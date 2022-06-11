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Як при Голодоморі: окупанти стріляють по полях з пшеницею запальними снарядами

11 червня 2022, 16:22

Російські окупанти спеціально обстрілюють пшеничні поля України запальними снарядами, внаслідок чого виникають пожежі, каже керівник ОП Андрій Єрмак.

Єрмак, горить
Окупанти стріляють по полях з пшеницею запальними снарядами / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Агресори з Росії спеціально ведуть обстріли запалювальними снарядами полів України, на яких ростуть пшениця, в результаті чого регулярно виникають загоряння. І їх доводиться гасити бійцям української армії. Відповідні повідомлення і відеоролик опублікував керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в месенджері Telegram.

"Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український урожай. Наші воїни гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" повинен бути зупинений", — йдеться в його тексті.

Андрій Єрмак особливо зазначив, що офіційний Київ зі своїми західними союзниками регулярно обговорює шляхи вирішення світової продовольчої кризи, яка була спровокована російською широкомасштабною військовою агресією.

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Нагадаємо, раніше 2 червня український президент Володимир Зеленський заявив про те, що кожен день в боях на Донбасі гинуть до ста людей і близько п'ятисот отримують поранення.

Як говорив український лідер під час міжнародного безпекового форуму GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на Сході нашої держави – дуже складна ситуація".

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що за вісім років війни на Донбасі Україна отримала потужні щеплення і тому готувалася до будь-якого розвитку подій.

"Саме тому ЗСУ не дозволили росіянам захопити нашу столицю і зараз контрнаступають, поступово звільняючи українські території від росіян. І це продовжиться, поки ми не повернемо все, що належить Україні", - говорив він.

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Автор: Єгор Бунін
новини України Андрій Єрмак війна Росії та України
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