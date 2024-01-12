Прем'єр Британії сьогодні відвідає Київ і підпише важливі домовленості: що відомо

Велика Британія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів у 2024-25 роках, що на 200 млн фунтів більше, ніж у попередні два роки.

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Ріші Сунак сьогодні приїде з візитом в Україну / Колаж: Главред, фото:president.gov.ua

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, відвідає Київ і оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантії безпеки та гуманітарну допомогу.

Як пише Sky news, Сунак підпише з президентом України Володимиром Зеленським британсько-українську угоду про співробітництво в галузі безпеки, яка зобов'язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Велика Британія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки, заявив прем'єр-міністр.

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"Це відбувається на тлі побоювань, що інтерес до війни серед союзників слабшає в міру того, як війна затягується. Криза на Близькому Сході, викликана бомбардуваннями Гази Ізраїлем, також відвернула увагу всього світу від битви проти Володимира Путіна", - нагадує видання.

Сунак зазначив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну.

"Впродовж двох років Україна з великою мужністю боролася, відбиваючи жорстоке російське вторгнення. Вони все ще борються, непохитні у своїй рішучості захистити свою країну та захистити принципи свободи та демократії. Велика Британія також не похитнеться. Ми будемо поруч з Україною, як в найтемніші години, так і в кращі часи", - сказав британський прем'єр.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 11 січня перебував з робочим візитом в Естонії. Глава Естонії Алар Каріс закликав країни Європи гарантувати підтримку Києву і більше вкладати в оборону.

Каріс стакже повідомив, що Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на суму 1,2 млрд євро.

10 січня Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви - Вільнюс. Президент Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні в 200 мільйонів євро.

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