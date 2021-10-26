УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Депутатів без щеплення від COVID-19 у Раду не пускати: Данілов різко розніс нардепів-антивакцинаторів

26 жовтня 2021, 08:06

Діяльність антивакцинаторів серед парламентаріїв слід обмежити, причому не тільки в стінах Верховної Ради, вважає Олексій Данілов.

Данилов
Деякі депутати не підтримують вакцинацію в Україні - Данілов / УНІАН

Народним депутатам України, які не зробили щеплення від COVID-19 і виступають проти вакцинації, треба заборонити відвідувати будівлю Верховної Ради. Діяльність таких парламентаріїв слід було б обмежити. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі програми Свобода слова на ICTV у понеділок, 25 жовтня, він розповів про те, що серед народних обранців є люди, які не підтримують курс держави на вакцинацію від коронавірусу, і дотримуються прямо протилежної точки зору щодо цього питання.читайте такожВ Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

"Ці люди замість того, щоб переконувати людей вакцинуватися, займають протилежну позицію", - сказав чиновник.

За його словами, голова Верховної Ради міг би заборонити невакцинованим депутатам ходити до будівлі парламенту.

"Перше, що треба наразі зробити - не знаю наскільки це взагалі реально, але от би голова ВР заборонив туди ходити (до Верховної Ради, - ред) людям, які не були вакциновані", - додав Данілов, підкресливши, що діяльність таких парламентаріїв взагалі слід було б "обмежити".

Реклама

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, згідно з яким в Україні впроваджується обов'язкова вакцинація від коронавірусу для певних категорій громадян. Йдеться про працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітників місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ 13 жовтня розповіли про те, що влада працює над проектом змін, що передбачає розширення категорій осіб, які повинні зробити щеплення від коронавірусу в обов'язковому порядку. Швидше за все, вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників центрів соцпослуг та людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що влада ставить перед собою завдання прискорення вакцинації в Україні. Зокрема, від регіонів вже вимагають вийти на показник 1,5 мільйона щеплень на тиждень.

viber
РНБО новини України Олексій Данілов коронавірус в Україні вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Депутатів без щеплення від COVID-19 у Раду не пускати: Данілов різко розніс нардепів-антивакцинаторів». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названі речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто піднятиНазвані речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто підняти Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економіїФінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошимаГороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Під Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинулиПід Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинули Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарівЧи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів

Останні новини

09:45

На українців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію"

09:34

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

09:21

Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень Відео

08:58

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

08:57

Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування Відео

Реклама
08:25

ЄС передумав виключати Україну з "зеленого" списку для подорожей – журналіст Відео

08:06

Депутатів без щеплення від COVID-19 у Раду не пускати: Данілов різко розніс нардепів-антивакцинаторів

07:57

Росія сама винна у "бездомності" росіян Погляд

07:53

Температура знижується: синоптики розповіли, де в Україні буде найхолодніше (карта)

07:00

Шантаж Путіна через ПП-2 і угода Зеленського з Газпромом: експерт розкрив мету Кремля щодо Європи Відео

06:55

МОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

06:30

Сплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку Відео

06:15

Ідея перед звільненням: чому в Україні заговорили про перегляд прожиткового мінімуму Погляд

06:02

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

05:15

Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Відео

05:10

Вдарять люті морози: українців попередили про зимову аномалію і назвали дати Відео

04:13

Анастасія Волочкова показала нового обранця: "Я не загроза, я кохана жінка!"

03:49

Найсмачніша паста з грибами у вершковому соусі: готувати всього 20 хвилин Відео

03:14

Зірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбу Відео

02:56

Саакашвілі входить до небезпечної стадії голодування - адвокат

Реклама
02:20

Дієтолог пояснила, який осінній продукт допоможе схуднути

02:02

Зірка "Діамантової руки" пропала безвісти: з'явилися останні кадри з акторкою Відео

01:45

Найбезпечніша вакцина для дітей: Комаровський дав несподівану пораду Відео

00:50

Яка каша найкорисніша для сніданку - відповідь дієтолога

00:42

Кому щеплення не допоможе: вчені з'ясували, хто з вакцинованих може померти від коронавірусу Відео

00:12

Прикмети на 26 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

25 жовтня, понеділок
23:55

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:31

Нова мутація Дельти вже в Україні - Данілов

23:30

Експерт пояснив, що буде c тілом, якщо кожен день їсти часник

23:17

Україна вперше візьме участь у закритому засіданні НАТО

22:48

Принесуть біду: названо три речі, які не можна губити Відео

22:22

Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія вирізали з авто

22:01

Ще одну область можуть відправити в "червону" зону Відео

21:33

У ВООЗ назвали три головні умови для подолання пандемії Відео

21:09

"Алек вбиває людей": син Трампа помстився Болдвіну за батька і вирішив "нажитися" на смерті українки Відео

20:57

"Це - попередження": Арестович пояснив свою "ракетну" заяву проти Кремля Відео

20:47

Комаровський розповів, чи можливо завагітніти після вакцинації

20:28

Україну атакує тріскучий мороз і небезпечна погода Відео

20:25

У Держдепі США озвучили прогноз щодо запуску Північного потоку-2 Відео

20:09

Ольга Сумська потрапила до лікарні і налякала зовнішнім виглядом Відео

Реклама
19:54

"Вистачить на кілька годин": в областях України заявили про критичну ситуацію з киснем Відео

19:47

РНБО оприлюднила "чорний" список "проросійських" Telegram-каналів і блогів

19:45

"З Аллусею!": відомий дизайнер показав Пугачову в грайливому образі школярки

19:37

Кабмін поновив ПДР для велосипедистів: що змінилося

19:30

Надзвукові ракети проти лаку для нігтів Погляд

19:16

У Запоріжжі жінка кілька днів жила в квартирі з трупом чоловіка: що змусило її це зробити

18:56

В Україні мають намір істотно підвищити ціни на розподіл газу Відео

18:47

Надія Мейхер в сукні з ультрависоким розрізом порівняла читання нової книги з сексом

18:45

Русифікація виконана: Путін задарував Наталію Орейро та її сина російським громадянством Відео

18:40

У Львові викрали 9-місячну дівчинку: дитину знайшли через дві доби на Хмельниччині Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти