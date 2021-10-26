Депутатів без щеплення від COVID-19 у Раду не пускати: Данілов різко розніс нардепів-антивакцинаторів

Деякі депутати не підтримують вакцинацію в Україні - Данілов / УНІАН

Народним депутатам України, які не зробили щеплення від COVID-19 і виступають проти вакцинації, треба заборонити відвідувати будівлю Верховної Ради. Діяльність таких парламентаріїв слід було б обмежити. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі програми Свобода слова на ICTV у понеділок, 25 жовтня, він розповів про те, що серед народних обранців є люди, які не підтримують курс держави на вакцинацію від коронавірусу, і дотримуються прямо протилежної точки зору щодо цього питання.читайте такожВ Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

"Ці люди замість того, щоб переконувати людей вакцинуватися, займають протилежну позицію", - сказав чиновник.

За його словами, голова Верховної Ради міг би заборонити невакцинованим депутатам ходити до будівлі парламенту.

"Перше, що треба наразі зробити - не знаю наскільки це взагалі реально, але от би голова ВР заборонив туди ходити (до Верховної Ради, - ред) людям, які не були вакциновані", - додав Данілов, підкресливши, що діяльність таких парламентаріїв взагалі слід було б "обмежити".

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, згідно з яким в Україні впроваджується обов'язкова вакцинація від коронавірусу для певних категорій громадян. Йдеться про працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітників місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ 13 жовтня розповіли про те, що влада працює над проектом змін, що передбачає розширення категорій осіб, які повинні зробити щеплення від коронавірусу в обов'язковому порядку. Швидше за все, вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників центрів соцпослуг та людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що влада ставить перед собою завдання прискорення вакцинації в Україні. Зокрема, від регіонів вже вимагають вийти на показник 1,5 мільйона щеплень на тиждень.