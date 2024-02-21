Як призначення Сирського змінить ситуацію на фронті: Романенко розкрив важливий нюанс

Події на фронті в Україні залежатимуть не стільки від зміни Головнокомандувача ЗСУ, скільки від інших факторів. Деталі під час чату на Главреді розкрив генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
"Події, які ми будемо спостерігати найближчим часом, будуть пов'язані не лише і не стільки зі зміною вищого військового керівництва, скільки з тими факторами, які забезпечують ведення бойових дій", - сказав військовий.
Перше, що вплине на ситуацію на фронті, це постачання озброєнь і техніки від західних союзників України, оскільки наш власний військово-промисловий комплекс може задовольняти лише до 10% потреб Сил оборони України.
Другий важливий фактор - укомплектованість людьми бригад, які виконують завдання на лінії фронту, в першу чергу, на Сході та Півдні.
"Від того, що держава надасть Силам оборони України на чолі з новим головнокомандувачем, і буде залежати успішність реалізації завдань військовими. Тільки тоді можна буде зробити висновки про стиль і методи роботи нового військового керівництва, а також про його більшу чи меншу ефективність у порівнянні з попереднім. Тому тут велика відповідальність на державі, яка повинна забезпечити армію ресурсами", - зазначив Романенко.
Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Відставка Залужного і призначення Сирського
Президент Володимир Зеленський 8 лютого повідомив про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. За словами гаранта, він провів зустріч із Залужним, в ході якої було ухвалено рішення про те, що потрібно провести кадрові зміни в керівництві військами.
Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського, про що повідомив у своєму відеозверненні. На сайті глави держави був опублікований відповідний указ. Зеленський назвав Сирського одним з найдосвідченіших воєначальників.
Сирський назвав головні завдання, які потрібно виконати для зміни ситуації у військах.
Також Головком ЗСУ заявив, що Збройні Сили України на полі бою перейшли від наступу до оборони. За його словами, новий етап ведення війни проти РФ полягає у виснаженні сил противника.
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