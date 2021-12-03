"Як мінімум, вісім": Ляшко анонсував вихід регіонів з "червоної" зони

Як каже голова МОЗ Віктор Ляшко, відомство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони.
Керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з" червоної " зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Про це він заявив у кулуарах, повідомляє РБК-Україна.
Ляшко повідомив, що наступного тижня буде засідання комісії, де розглядатимуть це питання.
"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подав вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.
Які регіони зараз в "червоній" зоні:
- Херсонський,
- Одеський,
- Запорізький,
- Донецький,
- Дніпропетровський,
- Сумський,
- Миколаївський,
- Ровенський,
- Житомирський,
- Івано-Франківську,
- Київський,
- Луганську,
- Хмельницький,
- Чернігівський,
- Львівський,
- Волинський,
- Черкаський,
- Вінницький.
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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про спад захворюваності коронавірусом в Україні. Менше пацієнтів стало надходити в стаціонар, медична система почала розвантажуватися.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляв, що локдаун в Україні влада запускати не планує. При цьому для походів в магазини за продуктами covid-сертифікат поки не стане в нагоді.
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