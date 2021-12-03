"Як мінімум, вісім": Ляшко анонсував вихід регіонів з "червоної" зони

Віктор Ляшко / УНІАН

Керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з" червоної " зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Про це він заявив у кулуарах, повідомляє РБК-Україна.

Ляшко повідомив, що наступного тижня буде засідання комісії, де розглядатимуть це питання.

"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подав вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.

Які регіони зараз в "червоній" зоні:

Херсонський,

Одеський,

Запорізький,

Донецький,

Дніпропетровський,

Сумський,

Миколаївський,

Ровенський,

Житомирський,

Івано-Франківську,

Київський,

Луганську,

Хмельницький,

Чернігівський,

Львівський,

Волинський,

Черкаський,

Вінницький.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про спад захворюваності коронавірусом в Україні. Менше пацієнтів стало надходити в стаціонар, медична система почала розвантажуватися.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляв, що локдаун в Україні влада запускати не планує. При цьому для походів в магазини за продуктами covid-сертифікат поки не стане в нагоді.

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