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"Як мінімум, вісім": Ляшко анонсував вихід регіонів з "червоної" зони

3 грудня 2021, 12:39

Як каже голова МОЗ Віктор Ляшко, відомство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони.

Ляшко
Віктор Ляшко / УНІАН

Керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з" червоної " зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Про це він заявив у кулуарах, повідомляє РБК-Україна.

Ляшко повідомив, що наступного тижня буде засідання комісії, де розглядатимуть це питання.

"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подав вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.

Які регіони зараз в "червоній" зоні:

  • Херсонський,
  • Одеський,
  • Запорізький,
  • Донецький,
  • Дніпропетровський,
  • Сумський,
  • Миколаївський,
  • Ровенський,
  • Житомирський,
  • Івано-Франківську,
  • Київський,
  • Луганську,
  • Хмельницький,
  • Чернігівський,
  • Львівський,
  • Волинський,
  • Черкаський,
  • Вінницький.

читайте такожКінець локдауну: три області на порозі виходу з "червоної зони" - Радуцький

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про спад захворюваності коронавірусом в Україні. Менше пацієнтів стало надходити в стаціонар, медична система почала розвантажуватися.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляв, що локдаун в Україні влада запускати не планує. При цьому для походів в магазини за продуктами covid-сертифікат поки не стане в нагоді.

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