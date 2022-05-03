Як з підручника Кремля: РФ планує в травні анексувати три області України - посол США в ОБСЄ

Росія спробує приєднати "ЛДНР" / Фото Reuters

Росія планує анексувати до середини травня три області України - Донецьку, Луганську і Херсонську.

Про це заявив посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер, пише The Guardian.

"Згідно з останніми повідомленнями, ми вважаємо, що Росія спробує приєднати "Донецьку народну республіку" і "Луганську народну республіку". У звітах йдеться, що Росія планує організувати "референдуми" приблизно в середині травня. Це просто з підручника Кремля", - сказав Карпентер.

Також Росія хоче провернути подібний план і в тимчасово окупованому Херсоні, де Москва нещодавно посилила свій контроль і нав'язала використання своєї валюти – рублів.

"Ми вважаємо, що звіти дуже достовірні. На жаль, ми були більше праві, ніж неправі. Такі фіктивні референдуми - сфабриковані голосування - не вважатимуться легітимними, як і спроби анексії додаткової території України. Але ми повинні діяти з розумінням терміновості", - додав дипломат.

За словами Карпентера, не виключено, що Кремль спробує захопити й інші частини України, нав'язуючи своїх "маріонеток і довірених осіб" в органах місцевого самоврядування і витісняючи демократично обраних чиновників.

Як повідомляв Главред, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що до 9 травня російське керівництво готує заяви щодо раніше окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Можливо, буде зроблено заяву про те, що так звані "ДНР" і "ЛНР" будуть прийняті в Російську Федерацію", - сказав він.

Ситуація в Херсоні

Окупаційні війська Росії здійснили військове вторгнення в Херсон на початку березня і захопили місто. Місцеві жителі виступають проти захоплення регіону країною-агресором. Вони виходять на вулиці та беруть участь у мирних мітингах на підтримку України.

25 квітня окупанти РФ захопили будівлю Херсонської міськради. Загарбники вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Мер міста Колихаєв змушений був залишити робоче місце. Державний прапор України з будівлі зняли.

Збройні Сили України здатні перемогти російських окупантів у Херсоні. Але для цього українським захисникам необхідне важке озброєння від міжнародних партнерів. Про це заявляв 20 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

21 квітня Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київщини.

26 квітня стало відомо, що ЗСУ вдалося звільнити 5 сіл на Херсонщині, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки.

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