Кадировців прибрали з фронту: чим зараз займаються чеченські "тіктокери"

Кадировців прибрали з фронту / скріншот

Російське командування перевело підрозділи найманців Кадирова, перекинутих під Кривий Ріг, в загороджувальні загони.

В ефірі FREEDOM депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначив, що до активних контрнаступальних дій ЗСУ "кадирівці" займалися грабунком цивільних в окупованих селах на півдні України, пише УНІАН.

"Найбільша концентрація "кадирівців" була в Снігурівці Миколаївської області та Чорнобаївці. І ми всі пам'ятаємо, як місяць тому буряти і "кадирівці" перестріляли один одного. Вони (буряти - ред.) відчували себе господарями в Чорнобаївці, фактично контролювали ситуацію, в тому числі місцевих підприємців. Коли прийшли "кадирівці", то зайнялися переділом цього грабежу, тоді і сталася перестрілка", – розповів депутат.

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Зараз же РФ використовує "кадировців" як загороджувальні загони.

"Кадирівці" - дуже слабкі воїни, воювати вони не вміють і не хочуть. Єдине, що вміють – карати і вбивати своїх же. Ось і знайшли їм застосування. Вони їх зараз все більше використовують у Криворізькому напрямку, там, де бойовий дух окупантів низький. Російські військові шукають можливість дезертирувати", - додав Хлань.

Раніше повідомлялося, що серед російських окупантів продовжують відбуватися різні етнічні конфлікти. Черговий конфлікт стався між кадирівцями і бурятами у тимчасово окупованому місті Василівка в Запорізькій області. Вони почали перестрілку, визначаючи, "хто головний у місті".

Також раніше повідомлялося, що в Херсонській області кадирівці вирішили "допомогти" українським захисникам знищити окупантів. Вони вбивають російських військових, які намагаються втекти з поля бою.

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