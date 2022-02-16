Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ

Медики додають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і зазвичай повертається в норму самостійно.
Багато людей, які перехворіли на коронавірус, помічали у себе надмірне випадання волосся, інформуєTelegram-канал "Коронавірус_инфо".
Лікарі кажуть, що сам вірус не вражає волосяні фолікули. Однак є тригери, які під час хвороби провокують цей процес. За їхніми словами це:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- лихоманка - викликає вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів і білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
- стрес - провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам в циклі росту волосся;
- препарат, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінити фазу росту волосся;
- порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Медики додають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і зазвичай повертається в норму самостійно.
Зазвичай, якщо коронавірусна хвороба не була занадто агресивною, втрата волосся має бути нетривалою – до 2 місяців і завершитися самостійно.
Також якщо у пацієнтів випадання триває більше 3 місяців, є підстави думати, що справа не тільки в ковіді.
Для того щоб з'ясувати, які саме проблеми зі здоров'ям могли виникнути внаслідок коронавірусу, слід звернутися за консультацією до лікаря.
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