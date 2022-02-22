Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертв

Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає / Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок вівторка, 22 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 440 жителів країни (добою раніше було 13 562). Зокрема, захворіли 2 455 дітей і 665 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 1 553 людини; летальних випадків - 287; одужали 33 238 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 4193;

Вінницька область - 490;

Волинська область - 835;

Дніпропетровська область - 2159;

Донецька область - 1366;

Житомирська область - 540;

Закарпатська область - 415;

Запорізька область - 1393;

Івано-Франківська область - 164;

Київська область - 1149;

Кіровоградська область - 488;

Луганська область - 518;

Львівська область - 821;

Миколаївська область - 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область - 659;

Сумська область - 562;

Тернопільська область - 438;

Харківська область - 588;

Херсонська область - 765;

Хмельницька область - 533;

Черкаська область - 1105;

Чернівецька область - 276;

Чернігівська область - 574.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 22 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 758 773 людини;

видужав - 3 985 601 пацієнт;

летальних випадків - 104 932;

проведено ПЛР-тестувань - 19 430 200.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

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Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема захворіли 4446 дітей.

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