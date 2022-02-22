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Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертв

22 лютого 2022, 08:41
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

коронавірус
Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає / Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок вівторка, 22 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 440 жителів країни (добою раніше було 13 562). Зокрема, захворіли 2 455 дітей і 665 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 1 553 людини; летальних випадків - 287; одужали 33 238 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ – 4193;
  • Вінницька область - 490;
  • Волинська область - 835;
  • Дніпропетровська область - 2159;
  • Донецька область - 1366;
  • Житомирська область - 540;
  • Закарпатська область - 415;
  • Запорізька область - 1393;
  • Івано-Франківська область - 164;
  • Київська область - 1149;
  • Кіровоградська область - 488;
  • Луганська область - 518;
  • Львівська область - 821;
  • Миколаївська область - 1255;
  • Одеська область – 1664;
  • Полтавська область – 1490;
  • Рівненська область - 659;
  • Сумська область - 562;
  • Тернопільська область - 438;
  • Харківська область - 588;
  • Херсонська область - 765;
  • Хмельницька область - 533;
  • Черкаська область - 1105;
  • Чернівецька область - 276;
  • Чернігівська область - 574.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 22 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 758 773 людини;
  • видужав - 3 985 601 пацієнт;
  • летальних випадків - 104 932;
  • проведено ПЛР-тестувань - 19 430 200.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

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Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема захворіли 4446 дітей.

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