Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертв

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.
Станом на ранок вівторка, 22 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 440 жителів країни (добою раніше було 13 562). Зокрема, захворіли 2 455 дітей і 665 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 1 553 людини; летальних випадків - 287; одужали 33 238 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 4193;
- Вінницька область - 490;
- Волинська область - 835;
- Дніпропетровська область - 2159;
- Донецька область - 1366;
- Житомирська область - 540;
- Закарпатська область - 415;
- Запорізька область - 1393;
- Івано-Франківська область - 164;
- Київська область - 1149;
- Кіровоградська область - 488;
- Луганська область - 518;
- Львівська область - 821;
- Миколаївська область - 1255;
- Одеська область – 1664;
- Полтавська область – 1490;
- Рівненська область - 659;
- Сумська область - 562;
- Тернопільська область - 438;
- Харківська область - 588;
- Херсонська область - 765;
- Хмельницька область - 533;
- Черкаська область - 1105;
- Чернівецька область - 276;
- Чернігівська область - 574.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 758 773 людини;
- видужав - 3 985 601 пацієнт;
- летальних випадків - 104 932;
- проведено ПЛР-тестувань - 19 430 200.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема захворіли 4446 дітей.
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