У ВООЗ заявили про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу

У ВООЗ попередили про ризик появи більш небезпечного заразнішого штаму коронавірусу. Він підкреслив, що насьогодні у світі для цього склалися "ідеальні умови".

"Сформовані сьогодні умови є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту (коронавірусу - ред.)", - сказав глава ВООЗ під час свого виступ на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах в поєднанні з менш важким протіканням захворювання при зараженні штамом "Омікрон", викликали небезпечне припущення про те, що пандемія COVID-19 Закінчилася.

"Але це не так - не тоді, коли 70 тисяч людей на тиждень помирають від запобіжної і виліковної хвороби", - додав Гебрейесус.

Глава ВООЗ уточнив, що сьогодні у світової спільноти є "інструменти і ноу-хау", які можуть дозволити покінчити з пандемією коронавірусу в цьому році. Він підкреслив, що її припинення повинно знаходитися в фокус уваги всього людства.

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Нова хвиля коронавірусу через штам Омікрон

Компанія Sinovac заявила, що її вакцина від коронавірусу CoronaVac захищає від нового поширеного штаму Омікрон і забезпечує сильну імунну відповідь організму. У компанії розповіли, що бустерну дозу препарату випробовувані отримали через шість місяців після першої вакцинації.

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Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

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