На кордонах України з РФ, Білоруссю та ОРДЛО запроваджено нові обмеження: що заборонено

На кордонах України запроваджено додаткові обмеження / Фото facebook.com/DPSUkraine

У регіонах України, які межують з Російською Федерацією і Білоруссю, запроваджуються додаткові тимчасові режимні обмеження.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, в районах, що межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилеглих до морського узбережжя, запроваджуються додаткові тимчасові режимні обмеження.

Що буде заборонено:

перебування в прикордонному районі в нічний час;

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;

рух транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи запроваджено щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотозйомки особового складу та об'єктів Держприкордонслужби України, пересування берегом або льодом прикордонних водойм.

Як повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ звернулося до українців з рекомендацією утриматися від поїздок до Росії. Тих, хто перебуває в цій країні, закликають негайно залишити територію РФ.

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Тим часом до Верховної Ради внесли проект постанови № 7095 Про звернення парламенту до Президента України щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

Також цим же документом пропонується припинити транспортне сполучення з РФ і закрити держкордон з Білоруссю та Росією.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Після Путін вніс до Ради Федерації пропозицію про використання Збройних сил РФ на Донбасі. За підсумком верхня палата дозволила Путіну проведення військових операцій за кордоном.

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