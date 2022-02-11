Плюс три регіони: на які області України розширили "червону" зону по коронавірусу

На які області України розширили "червону" зону з коронавірусу / УНІАН

З п'ятниці, 11 лютого нинішнього року, три українських регіони (Закарпатська, Луганська та Хмельницька області) поповнили "червону" зону адаптивного коронавірусного карантину.

До того в "червону" зону МОЗ ввів Івано-Франківську та Рівненську області.

Тепер у всіх вищевказаних регіонах регіонах заборонена:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;

робота організацій освіти, в яких персонал вакцинований не повністю;

робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів і так далі);

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

організація масових заходів;

робота культурних установ.

Однак заходи не будуть функціонувати в тих моментах, коли всі співробітники і відвідувачі зазначених установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат тестів на коронавірус або сертифікат про одужання.

При цьому по-любому продовжують діяти такі обмеження:

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роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;

перебування на вулицях без документів, які засвідчують особу;

самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок п'ятниці, 11 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 41 тисячі 229 жителів країни (добою раніше було 41 694). У тому числі захворіли 3369 дітей та 1101 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3936 осіб; летальних випадків - 236; одужали 20 850 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найближчим часом місто Київ може знову опинитися в переліку регіонів України "червоної" карантинної зони через спалах коронавірусу.

За словами начальника столичного главку Держпродспоживслужби Олега Рубана, в столиці спостерігається зростання захворюваності коронавірусом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями.