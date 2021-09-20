Нові обмеження і заборони: в Україні запрацювали оновлені правила карантину

З 20 вересня в Україні діють нові карантинні норми.
В Україні з понеділка, 20 вересня, набирають чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Постанова №954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.
"Зелена" зона карантину
Діє вимога обов'язкового носіння масок в громадських приміщеннях і транспорті.
"Жовта" зона карантину
Крім масочного режиму і необхідності дотримуватися дистанції діють такі заборони:
- масові заходи за участю більше 1 чол. на 4 кв. м площі приміщення або території;
- завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;
- завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 чол. на 10 кв. м;
- робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників має "жовтий " або" зелений " covid-сертифікат.
Обмеження не діятимуть, якщо більше 80% персоналу і 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами і пред'явили відповідний сертифікат.
"Помаранчева" зона карантину
Діють обмеження "жовтої" зони. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.
"Червона" зона карантину
Рішенням Кабміну забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно-та відеозйомки;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновано 100% працівників;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота готелів, хостелів і т. д.
Обмеження не будуть застосовуватися, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.
Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
Крім того, при наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, яка перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.
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Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про те, що відразу чотири області України найближчим часом можуть потрапити з "зеленої" в "червону" зону карантинних обмежень.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.