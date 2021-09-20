Нові обмеження і заборони: в Україні запрацювали оновлені правила карантину

В Україні оновили правила карантину / УНІАН

В Україні з понеділка, 20 вересня, набирають чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Постанова №954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.

"Зелена" зона карантину

Діє вимога обов'язкового носіння масок в громадських приміщеннях і транспорті.

"Жовта" зона карантину

Крім масочного режиму і необхідності дотримуватися дистанції діють такі заборони:

масові заходи за участю більше 1 чол. на 4 кв. м площі приміщення або території;

завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;

завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 чол. на 10 кв. м;

робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників має "жовтий " або" зелений " covid-сертифікат.

Обмеження не діятимуть, якщо більше 80% персоналу і 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами і пред'явили відповідний сертифікат.

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"Помаранчева" зона карантину

Діють обмеження "жовтої" зони. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.

"Червона" зона карантину

Рішенням Кабміну забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно-та відеозйомки;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновано 100% працівників;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота готелів, хостелів і т. д.

Обмеження не будуть застосовуватися, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.

Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Крім того, при наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, яка перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.

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Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про те, що відразу чотири області України найближчим часом можуть потрапити з "зеленої" в "червону" зону карантинних обмежень.