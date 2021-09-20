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Нові обмеження і заборони: в Україні запрацювали оновлені правила карантину

20 сентября 2021, 08:00
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З 20 вересня в Україні діють нові карантинні норми.

карантин в Україні
В Україні оновили правила карантину / УНІАН

В Україні з понеділка, 20 вересня, набирають чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Постанова №954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.

"Зелена" зона карантину

Діє вимога обов'язкового носіння масок в громадських приміщеннях і транспорті.

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"Жовта" зона карантину

Крім масочного режиму і необхідності дотримуватися дистанції діють такі заборони:

  • масові заходи за участю більше 1 чол. на 4 кв. м площі приміщення або території;
  • завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;
  • завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 чол. на 10 кв. м;
  • робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників має "жовтий " або" зелений " covid-сертифікат.

Обмеження не діятимуть, якщо більше 80% персоналу і 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами і пред'явили відповідний сертифікат.

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"Помаранчева" зона карантину

Діють обмеження "жовтої" зони. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.

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"Червона" зона карантину

Рішенням Кабміну забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;
  • робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно-та відеозйомки;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновано 100% працівників;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота готелів, хостелів і т. д.
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Обмеження не будуть застосовуватися, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.

Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Крім того, при наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, яка перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.

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Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про те, що відразу чотири області України найближчим часом можуть потрапити з "зеленої" в "червону" зону карантинних обмежень.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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