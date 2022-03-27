"До мертвих собак краще ставляться": Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблих

Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблих / Офіс президента

Україна неодноразово закликала РФ забрати з наших територій трупи своїх загиблих окупантів, проте Кремль ігнорує такі заклики.

Президент України Володимир Зеленський назвав таке ставлення Росії до своїх загиблих цинічним і диким. Про це глава Української держави сказав в інтерв'ю росЗМІ.

"Ми хочемо їх передати, хочемо віддати. Ми не хочемо тримати трупи, ви ж це чудово розумієте. Ми хочемо, щоб вони виїхали. Вони спершу відмовлялися, потім там ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували. У нас у всіх, напевно, було в житті, коли йшли люди – навіть не близькі. Та навіть коли собака чи кішка вмирає, так не роблять. Я не розумію, чесно, що люди думають. А особливо – що думають батьки цих дітей. Я не розумію", – зазначив президент України.

Такі дії РФ щодо своїх загиблих військових Зеленський назвав дикістю, і зазначив, що це може погано закінчитися для керівництва Росії.

Також він зазначив: якщо Кремль так ставиться до своїх громадян, то не дивно, яке нелюдяне ставлення у них до громадян інших країн.

"Це ж не худоба. І чому це все страшно? Тому що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для влади Росії", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю низці російських засобів масової інформації. В Росії після цього закотили істерику і заборонили публікувати це інтерв'ю, пригрозивши наслідками.

Читайте також: