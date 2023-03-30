Перетворилася на "голе" поле: супутник зафіксував спорожнілу базу окупантів біля кордону з Україною

Журналісти опублікували знімки з супутника Planet Labs в період з січня 2022 року по березень 2023 року.

Біля кордону з Україною спорожніла база окупантів у Білгородській області / колаж фото Міноборони РФ

У Росії повністю спорожніла база окупантів, яка розташована в 30 кілометрах від кордону з Україною в Бєлгородській області. Це підтверджують супутникові знімки, повідомляють Схеми.

На російській військовій базі в селі Солоти базується 237-й танковий полк РФ. За даними Міноборони України, цей полк брав участь у боях в районі Ізюма Харківської області.

Повідомляється, що ця база будувалася ще в 2015 році. Її будівництво закінчилося в кінці 2020 року. Також стверджується, що її будівництвом займалася компанія "Мегалайн", яка пов'язана з творцем ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

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Журналісти опублікували знімки з супутника Planet Labs в період з січня 2022 року по березень 2023 року.

Біля кордону з Україною спорожніла база окупантів у Білгородській області /"схеми"

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно цілий ешелон зі старими російськими танками серії Т-54 і Т-55. Моніторингова група повідомила, що ці танки перекидають на фронт в Україну з міста Арсеньєв (Приморський край).

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на це і жорстко потролив росіян. Він зазначив, що тепер "повинні бути сильно налякані" танки Abrams, Leopard і Challenger, які Захід передає Україні, щоб знищувати ворога і звільняти наші території.

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