Зі шлунка 6-річної дитини дістали 32 магнітні кульки: в "Охматдиті" кажуть, що це рекорд

Хлопчик проковтнув 32 магнітних кульок / скриншот

У клініці "Охматдит" прооперували дитину, яка проковтнула 32 магнітних кульки. Малюк отримав неодимовий конструктор на Новий Рік.

6-річний хлопчик проковтнув 32 кульки і потрапив до лікарні. Лікарям довелося застосувати хірургічне втручання. Це абсолютний рекорд для лікарні, пише "ТСН".

Варто відзначити, що діти часто ковтають ці кульки, проте вже через 6-8 годин в шлунку і кишечнику утворюються дірки. Якщо кульки стискають стінки кишечника, вже через кілька годин тканини відмирають.

Після важкого втручання дитина відновлюється.

Дозволити не можна заборонити

Рік тому в Держспоживслужбі пообіцяли заборонити подібні іграшки. Неодимові магніти використовувалися в автомобільній промисловості. Згодом ці кульки стали позиціонуватися як головоломки для дітей. Ще цю іграшку називають конструктором-неокубом.

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Якщо кульки стискають стінки кишечника, вже через кілька годин тканини відмирають. Зараз в Держспоживслужбі звітують, що моніторили ринок, та визнали, що іграшки небезпечні.

читайте також"Все чорне і обпалене": у Львові дівчинка проковтнула батарейку і сильно пошкодила стравохід"Зазначені іграшки не відповідають вимогам Технічного регламенту. Було прийнято рішення про заборону надання на ринку цієї продукції-неокуби, але певної марки і моделі", – розповів керівник відділу ринкового нагляду Держспоживслужби Олександр Жмут.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Одеси учениця старших класів отруїлася, випивши колу, до якого був підмішаний антисептик. 14-річну школярку госпіталізували.

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