Новий небезпечний челендж у соцмережах: 10-річна дівчинка проковтнула магнітні кульки й мало не померла

На Одещині школярка наковталася магнітних кульок / скріншот ТСН

В Одеській області 10-річна школярка потрапила в реанімацію після того, як проковтнула кілька магнітних кульок. Магніти стали притягуватися один до одного і розривати внутрішні органи.

Дитину ледь врятували. Дівчинка перенесла серйозну операцію та досі перебуває в реанімації, передає ТСН.

Магніти 10-річній дівчинці дала однокласниця. Дівчинка проковтнула чотири магніти упродовж трьох днів. Коли вночі їй стало зле, вона зізналася батькові.

Рентген в лікарні показав триміліметрові кульки в кишечнику дитини. Якби батьки вчасно не звернулися до лікарні, дівчинка могла померти.

Магніти стали притягуватися один до одного і розривати внутрішні органи. / скріншот ТСН

Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої лікарні Володимир Босенко розповів, що було проведено ургентне хірургічне втручання, магніти видалено. Зараз стан дівчинки стабільний, вона продовжує лікування.

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У школі навіть не підозрюють, як міг статися подібний інцидент.

"Я навіть у неї не бачила цих магнітів. Це вже потім діти мені говорили, що вона ними грала в школі. На те, що вона їх проковтнула, ніхто не звертав уваги. Навіть не повірили", – розповіла класна керівниця Віта Чайка.

Батьки школярів припускають, що інцидент міг статися через челендж в соцмережі. Підлітки ковтають магнітні кульки, імітуючи пірсинг.

Лікарі, в свою чергу, підтверджують, що в дитячу лікарень часто потрапляють діти з такими проблемами. Вони ковтають металеві кульки, монети, батарейки. Іноді це відбувається випадково, іноді - ні.

Як повідомляв Главред, раніше в популярній серед дітей та підлітків соцмережі TikTok з'явився новий небезпечний челлендж. Його суть полягає в тому, щоби з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру. В результаті діти опиняються в лікарні з важкими опіками.

Крім того, в Києві діти запустили в TikTok челлендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у соцмережі.

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