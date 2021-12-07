В Одесі підлітки заради жарту підмішали 14-річній дівчинці антисептик у колу, вона потрапила в лікарню

У школі Одеси пранк закінчився госпіталізацією дитини / Reuters

В одній зі шкіл Одеси учениця старших класів отруїлася, випивши колу, до якої був підмішаний антисептик. 14-річну школярку госпіталізували.

Інцидент стався в спеціалізованій школі № 35, передає місцеве видання Odessit.ua.

За словами очевидців, "коктейль з коли та антисептика" дівчинці зробили підлітки. Це був своєрідний пранк. Мовляв, підлітки всього лише вирішили пожартувати.

У результаті 14-річній школярці стало зле. Неповнолітню доставили до лікувального закладу, де медики надали їй необхідну допомогу.

В Одеській міській раді уточнили, що подібний інцидент дійсно стався. Постраждалу вже виписали з лікарні, вона перебувала вдома.

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Як повідомляв Главред, в Одеській області 10-річна школярка потрапила в реанімацію після того, як проковтнула кілька магнітних кульок. Магніти стали притягуватися один до одного і розривати внутрішні органи. Дитину ледь врятували. Дівчинка перенесла серйозну операцію.

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