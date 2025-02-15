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Техніка і боєприпаси для ЗСУ за ленд-лізом: генерал про сценарій допомоги США

Олексій Тесля
15 лютого 2025, 01:30
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Дональд Трамп не готовий передавати техніку, боєприпаси та фінансову допомогу на безоплатній основі, вважає Микола Маломуж.
Микола Маломуж, українські військові
/ Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

Важливо:

  • Трамп не готовий допомагати Україні на безоплатній основі
  • Раніше ленд-ліз був замінений на безоплатну передачу озброєння

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж оцінив імовірність запуску механізму ленд-лізу в контексті допомоги США Україні.

"У новій адміністрації США переглядаються програми допомоги, і хоча контракти будуть виконуватися, постачання зброї відбуватиметься, це ще не означає системного забезпечення Збройних сил України всіма необхідними видами озброєнь у довгостроковій перспективі", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що президент США Дональд Трамп не готовий передавати техніку, боєприпаси та фінансову допомогу на безоплатній основі.

"Його підхід передбачає компенсаційний механізм або передачу в тимчасове користування з перспективою повернення або часткової фінансової компенсації після війни. Тобто це певний формат гармонізації відносин. Це дає змогу йому як бізнесменові та керівнику демонструвати, що ресурси США не витрачаються безповоротно, а водночас надавати реальну допомогу Україні в боротьбі проти агресії Російської Федерації", - пояснив він.

Співрозмовник також вказав на те, що такий формат може стати способом легітимізувати подальшу військову допомогу через Конгрес і Сенат.

"Тому логіка полягає в тому, щоб усе-таки задіяти такий механізм, який не діяв за часів Байдена, адже тоді було ухвалено рішення про безоплатне передання зброї через бюджетне фінансування та замовлення у великих американських і міжнародних компаній. Однак зараз пропонується інший формат, який також передбачає постачання, можливо, навіть у більшому обсязі, але вже в рамках нового проєкту ленд-лізу, який раніше не використовувався", - упевнений він.

Маломуж додав, що раніше ленд-ліз було замінено на безоплатну передачу озброєння адміністрацією експрезидента Джо Байдена.

"Трамп же змінив цю модель, яка не передбачає безкоштовних поставок, але в рамках ленд-лізу функціонує за принципом тимчасового користування з перспективою повернення або компенсації після завершення війни", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа:

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила, що надасть Україні великий пакет військової допомоги в першій половині 2025 року. До нього увійдуть: 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder, зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Також Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні. Берлін уже передав ЗСУ тисячі артилерійських снарядів, 600 ударних дронів, 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин RCT-30 Boxer.

Як повідомляв Главред, США оголосили про надання Україні останнього пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів і ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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