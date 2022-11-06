Відключення світла екстрено запроваджують у 7 областях та Києві: графік на 7 листопада

Відключення світла / УНІАН

7 листопада, в семи областях України та Києві будуть планові відключення електроенергії.

Як повідомили в Укренерго, відповідні приписи вже отримали регіональні оператори розподільних мереж.

Де включатимуть світло завтра:

Київ;

Київський;

Чернігівський;

Черкаський;

Житомирський;

Сумський;

Харківський;

Полтавська область.

Коли почнуться відключення світла

Як повідомили в "Укренерго", планові відключення світла почнуться о 6:00 і триватимуть до кінця доби.

"Крім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту і не допустити перевантаження високовольтної інфраструктури", - відзначили в компанії.

Графіки можна знайти на сайтах обленерго:

Відключення світла в Україні

У ресурсопостачальній організації YASNO раніше розповіли, що в Україні відключення світла ділять на два типи –аварійні та стабілізаційні.

Аварійні застосовуються, коли інфраструктура пошкоджена внаслідок обстрілів окупантів РФ. Такі відключення можуть затягнутися на невизначений час.

Стабілізаційні відключення вводяться для збалансування роботи енергетичних мереж за вказівкою Укренерго.

В Укренерго пояснили, чому так відбувається - в одних українців довго немає світла, а в інших його відключають.

Справа в тому, що диспетчери стежать не за будинками, а за енергетичними мережами. Де споживання перевищує дозволені норми, там світло відключають.

У великих містах є будинки, які живляться від ліній, що забезпечують електропостачання лікарень, шкіл, водоканалів і критичних об'єктів, які відключати не можна.

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