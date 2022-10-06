З Маріуполя виїхала велика колона вантажівок, битком набитих окупантами/ Reuters

У тимчасово окупованому Маріуполі у четвер, 6 жовтня, помітили колону вантажівок російських загарбників.

П’ять вантажних машин, набитих окупантами, виїхали з міста у напрямку окупованого Донецька. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що техніка, яка виїхала, має позначки "О", а самі загарбники мають червоні стрічки.

Також радник мера міста повідомив, що понад 200 російських військових розмістилися у приміщенні сільської школи в селі Заря Маріупольського району. При цьому дітей відправили додому з формулюванням, що "з технічних причин" вони навчатимуться дистанційно.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України 3 жовтня звільнили від російських окупантів Борову в Харківській області. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що в деокупації Борової взяли найактивнішу участь бійці спецпідрозділу Kraken.

Нагадаємо, ЗСУ менше ніж за тиждень деокупували 400 квадратних кілометрів Херсонської області. Про це повідомила на брифінгу 6 жовтня керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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