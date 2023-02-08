Бойові танки, винищувачі та вступ до ЄС: про що буде говорить Зеленський у Брюсселі

Києву потрібна далекобійна артилерія і безліч видів боєприпасів, а також бойові танки і винищувачі.

Зеленський, ЄС / president.gov.ua, pixabay

9 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель. Очікується, що на саміті лідерів країн ЄС Зеленський проситиме більше зброї для боротьби з Росією та просування заявки Києва на вступ до ЄС.

Як пише Reuters, для Зеленського головним результатом закордонних візитів є постачання зброї в Україну.

"Мій президент подорожує, щоб досягти результатів. Сьогодні він знаходиться в закордонній поїздці. В першу чергу, головний результат - зброя... Нам потрібна підтримка Європейської Ради, щоб прискорити постачання зброї в Україну", - заявив високопоставлений український чиновника для Reuters.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Києву потрібна далекобійна артилерія і безліч видів боєприпасів, а також бойові танки і винищувачі.

Саміт Україна-ЄС

2 лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій закликав ЄС запустити процес інтеграції України до Євросоюзу. Документ підтримали 489 європарламентарів. Рекомендується запустити механізм по початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу і підтримати документ з чітким викладом наступних кроків по євроінтеграції Києва.

У Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні необхідну важку зброю.

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