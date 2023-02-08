Махав рукою і не хотів відпускати: король Чарльз III зустрів Зеленського в Букінгемському палаці

На зустрічі із Зеленським було помітно, що король Чарльз дуже радий був зустріти президента України.

Володимир Зеленський, король Чарльз / t.me/V_Zelenskiy_official/5030

8 лютого резидент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії зустрівся з королем Чарльзом III.

Як повідомляє Sky News, ц Зеленського була аудієнція з британським королем в Букінгемському палаці.

Варто відзначити, що це перша зустріч Зеленського з королем Чарльзом III, як і поїздка президента України до Британії після початку війни.

Варто відзначити, що перша леді України Олена Зеленська змогла раніше зустрінеться з королем Чарользом і відвідати українських біженців в Британії.

На зустрічі із Зеленським було помітно, що король Чарльз дуже радий був зустріти президента України.

Чарльз довго вітав Володимира Олександровича і міцно тримав його за руку.

"Зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Привітав з недавнім сходженням на престол і побажав миру і процвітання британському народу. Для мене честь - бути першим Президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх", - написав президент у соцмережі.

Зеленський подякував королю Чарльзу за теплий прийом та підтримку українських громадян, які знайшли притулок від війни у Великій Британії.

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.

Букінгемський палац раніше підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію із Зеленським.

Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Зазначається, що 8 лютого Зеленський відправиться в Париж на зустріч з Макроном і Шольцем.

Не пропустіть важливі новини! Читайте в Телеграм і Viber!

Читайте також: