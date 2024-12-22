Історія зараз не знає таких випадків: ЗСУ провели унікальну операцію - експерт

Україна і Збройні сили здійснили прорив, вважає аналітик.

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Україна здійснила унікальну операцію / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Про що сказав Мусієнко:

ЗСУ вперше провели атаку виключно за допомогою роботизованих систем

В майбутніх штурмах Україна потребуватиме менше особового складу

Сили оборони України провели абсолютно унікальну операцію. Йдеться про перший повністю роботизований бій без залучення піхоти.

В чому полягає успіх пояснив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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"Чим більше ми будемо використовувати роботизованих систем, чим більше ми будемо задіювати їх у бойових діях, тим менше це будуть робити люди, тим менше це потребуватиме особового складу. А якщо потребуватиме, то особовий склад може перебувати десь далі, ніж знаходяться роботи", – акцентував експерт.

Експерт не заперечує, що поки що про ідеальність операції говорити не варто, адже завжди є над чим працювати.

Однак, попри все, за словами Мусієнка, безумовно, "це технологічний прорив" на полі бою.

"Це безпрецедентно. В принципі, історія зараз не знає випадків, коли виключно роботизовані системи йшли би в штурм. Звичайно, за підтримки людей, але саме роботизовані системи. Тому тут Україна і Збройні сили дійсно здійснили прорив", – констатував Мусієнко.

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Як повідомляв Главред, у США розкрили важливі деталі щодо ситуації на фронті. Аналітики зазначили, що ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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