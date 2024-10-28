Іран досі не передав Росії балістику: нові подробиці

З-поміж можливих причин такого зволікання - реакція Заходу, писали ЗМІ раніше.

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Україна поки не підтверджує отримання Росією ракет від Ірану / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Росія і Тегеран ведуть "поглиблений діалог" про ракети

У новий пакет допомоги від Ірану ввійдуть "Шахеди"

Росія веде переговори з Іраном щодо поставки балістичних ракет для війни проти України, заявив на пресконференції в Ісландії президент Володимир Зеленський.

Зеленський назвав ці переговори "поглибленим діалогом". Крім того, пакет "допомоги" від Тегерану також містить нову партію "Шахедів".

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Раніше Reuters писало, що Іран зволікає з поставками ракет через нібито побоювання реакції з боку Заходу. За даними Сполучених Штатів, станом на кінець вересня Росії ще не поставили "жодної установки".

Іран та Росія - останні новини

Як писав Главред, Іран не відправив Росії пускові установки до ракет Fateh-36, ймовірно, через рішення віддати пріоритет відправці країні-агресорці більшої кількості балістики. Але у Москви є альтернативні платформи для запуску цього виду зброї. Аналітики Інституту вивчення війни писали, що доставка пускових установок вимагала б додаткових перевезень. Крім цього, у РФ є свої можливості для запуску ракет.

Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Тоді як до цього газета WSJ писала, що Іран відправив Росії партію балістичних ракет малої дальності. Водночас Європа і США працювали над новими санкціями у відповідь на дії Ірану. Очікувалося, що у наступній партії ракет виявляться ракети більшого радіусу дії, попереджають експерти.

Нещодавно стало відомо, що Ізраїль завдав удару по Ірану, зруйнувавши ключовий об’єкт іранської програми виробництва балістичних ракет. Хоча Тегеран має великий запас ракет, ізраїльські джерела ЗМІ зазначають, що порушення виробництва змусить Іран зменшити постачання зброї союзникам.

А втім, балістичні ракети Росії поставила КНДР. РФ уже застосовувала ці ракети по Києву 18 серпня. Уламки після здійсненої атаки були ідентифіковані аналітиками Conflict Armament Research.

Hwasong-1 візуально схожа на "Іскандер". Це вже друга за рахунком партія вказаних ракет від КНДР, вироблених в обхід санкцій, стверджують фахівці.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

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