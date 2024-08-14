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Інтенсивність боїв на Донбасі спаде: Мусієнко назвав терміни

Анна Ярославська
14 серпня 2024, 05:21
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Ворог ще матиме тактичні успіхи на фронті, але про захоплення Донецької області не йдеться.
Олександр Мусієнко, ЗСУ, карта
Олександр Мусієнко спрогнозував, що відбуватиметься на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook Мусієнка, deepstatemap, ОК Захід

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що суттєвого просування російської армії на фронті не буде.

Але є ризик, що тактичні успіхи ворог ще може мати.

"Я не думаю, що йдеться про захоплення Донецької області або вихід на рубежі Костянтинівка, Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, великих міст великої агломерації. Все ж таки українським військам вдається стримувати противника на цьому напрямку", - сказав Мусієнко під час чату на Главреді.

За словами експерта, потрібно діяти прагматично, потрібно обороняти рубежі, але не за будь-яку ціну, берегти боєздатність підрозділів і відходити, коли це потрібно, даючи час резервам, які зараз готуються, краще підготуватися й більшого навчитися, отримати зброю і бути готовими зупинити ворога.

"Серпень і початок вересня будуть періодом інтенсивних боїв, а з другої половини вересня інтенсивність наступальних дій ворога на сході піде на спад", - резюмував Мусієнко.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії та Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на фронті - останні новини

Ситуація в селищі Нью-Йорк у Донецькій області залишається важкою. Росіяни знаходять нові прохідні ділянки для наступу, тривають вуличні бої.

У Генштабі ЗСУ заявили, що попри те, що росіяни перекинули деякі свої підрозділи з лінії фронту в Україні на територію Курської області, боїв на сході та півдні України побільшало. Основні бої йдуть на Покровському напрямку.

Тим часом президент України Володимир Зеленський уперше офіційно підтвердив участь ЗСУ в боях у Курській області та назвав це "рішучими діями".

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