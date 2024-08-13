Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна

Швидкий та безпрецедентний наступ ЗСУ в Курській області став для Росії і для Путіна справжнім шоком.

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Російський політолог назвав ситуацію в Курській області приниженням / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російський політолог Сергій Марков заявив, що такий швидкий та нахабний наступ ЗСУ у Курській області стали для росіян справжньою несподіванкою, а для Володимира Путіна це справжнє приниження. Про це політолог повідомив у коментарі виданню The Times.

У війні, яку Росія планувала виграти за кілька днів, настав переломний момент, який став справжньою несподіванкою та шоком для російського диктатора Путіна.

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Про це іноземним журналістам розказав Сергій Макаров, який є довіреним лицем кремлівського правителя та раніше консультував цого по питаннях, пов'язаних із війною в Україні.

"Це приниження для Володимира Путіна, і люди, звичайно, незадоволені. З цих регіонів прибули десятки тисяч біженців... Очевидно, що російська армія не може впоратися з ситуацією", - сказав Марков.

До слова, політолог в Україні оголошений персоною нон ґрата.

За оцінками аналітиків, українські війська, чисельністю до 10 тисяч військовослужбовців, вже просунулися на 20 миль вглиб території РФ. Схоже, що російські військові були захоплені зненацька швидкістю наступу, зазначають журналісти. Останні події можуть призвести до відставки вищого військового керівництва, в тому числі очільника Генштабу Росії Валерія Герасимова.

Як повідомляють ЗМІ, небезпечну Курську область вже залишило понад 120 тисяч росіян. Російські пропагандисти постійно старались применшити чисельність українських військ на території РФ, щоб запобігти паніці.

Російські політики дедалі частіше говорять про те, що ЗСУ вдалось прорватися і швидко заволодіти великою територією у Росії.

"Це ляпас для президента. Ми не змогли відтіснити ворога", - сказав неназваний російський чиновник в інтерв'ю західним журналістам.

Хто такий політолог Сергій Марков Сергій Марков - російський політик, політолог і дипломат, депутат Державної думи Росії, член Суспільної Палати РФ, довірена особа президента В. В. Путіна, професор МДУ та МДІМВ МЗС РФ, член Ради по зовнішній та оборонній політиці Росії (СВОП), співголова Ради по національній стратегії, член партії "Єдина Росія". У 2009 році був призначений до Комісії з протидії спробам фальсифікації історії (скасована в 2012). В Україні висловлювання та дії Маркова піддавалися критиці різними політиками, СБУ оголосило його персоною нон ґрата в Україні. Фігурант бази даних центру "Миротворець".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські військові розповіли, що Росія перекидає частину своїх військ із різних ділянок фронту в Україні для захисту Курської області.

Також раніше стало відомо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі дав Путіну одну пораду, за допомогою якої він зможе повернути всі території в Курській області. Він порадив Путіну забрати свої війська з України.

Наразі відомо, що Україна контролює у Курській області більше сорока населених пунктів, а також більше тисячі кілометрів квадратних територій.

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