Кількість боїв стрімко збільшилась: Генштаб розповів, де найгарячіше на фронті

У Генштабі повідомили, що більшість боїв наразі відбувається на Покровському напрямку.

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Ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ЗСУ

Не дивлячись на те, що росіяни перекинули деякі свої підрозділи з лінії фронту в Україні на територію Курської області, боїв на сході та півдні України побільшало. Основні бої точаться на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму Telegram.

У Генштабі підкреслили, що станом на вечір 12 серпня на фронті відбулось 133 бойових зіткнення. А днем раніше, минулої доби, зіткнень було майже в два разим менше.

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Українські військові відзначають, що після того, як росіяни перевели частину своїх військ в Курську область, ті сили, що залишились в Україні, почали активніше атакувати українські позиції. Найбільше противник штурмував на Покровському напрямку.

"Російські окупанти протягом доби завдали по території України 2 удари трьома ракетами, та 58 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, ворог застосував для ударів 418 дронів-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку було кілька зіткнень у районі вовчанська.

На Куп'янському відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

Поблизу Лимана окупанти атакували загалом 24 рази, ЗСУ відбили атаки біля населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське.

На Покровському напрямку було найбільш гаряче, там точилося 50 боїв неподалік н.п. Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче.

На інших напрямках ситуація не змінилась в порівнянні з іншими днями. Фронт залишається стабільним, наші захисники продовжують стримувати ворога.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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