Це ще не кінець: у РФ у паніці заговорили про ще один наступ ЗСУ

Російські пропагандисти бояться, що вже найближчим часом може початися ще один наступ ЗСУ на іншій ділянці фронту.

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РФ у паніці боїться нового наступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

На тлі українського наступу на Курську область, російські пропагандисти вже в паніці заговорили про ще один наступ ЗСУ і знищення Кримського мосту. У Мережі вже розлетілося відео з ниттям пропагандистів Кремля.

Вони стверджують, що ще один масштабний наступ українських військових нібито буде наприкінці літа - на початку вересня.

"Наприкінці серпня - на початку вересня я думаю, що буде ще більш великомасштабна наступальна операція з боку України. Не виключено, що це буде на півдні. Знову ж таки намагатимуться перерізати сухопутний коридор до Криму", - заявив російський пропагандист Андрій Клінцевич. відео дня

Він боїться, що ЗСУ можуть влаштувати масований удар по Кримському мосту, використовуючи літаки F-16. Водночас, на його думку, українські захисники можуть піти в контрнаступ у бік Запорізької АЕС.

"Перекриття сухопутного коридору до Криму разом із масованим ударом літаків F-16 по Кримському мосту - це той образ перемоги, який Білий дім зможе продати виборцям. Вони будуть прагнути до цього", - продовжив він.

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Українські військові пішли в наступ на Курську область і темпи просування перевершують темпи контрнаступу в 2023 році. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що в України є можливість встановити контроль над Курською АЕС, щоб потім поставити РФ жорсткий ультиматум - звільнення Запорізької АЕС і лівого берега Херсонської області.

Пізніше стало відомо про те, що під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Водночас у СБУ попереджають про те, що російські окупанти готують серію фейків про нібито військові злочини ЗСУ на території Курської області. Російська пропаганда просуватиме новини зі "злочинами" проти цивільного населення РФ.

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