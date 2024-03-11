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"Інакше ця війна не закінчиться": за яких умов Україна зможе бити по РФ

Єлизавета Бельмас
11 березня 2024, 19:17
Військовий експерт розповів, коли наша держава зможе завдавати ударів по території Росії за допомогою західної зброї.
За яких умов Україна зможе бити по РФ
За яких умов Україна зможе бити по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Нещодавно генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна отримає право застосовувати літаки F-16 по території Росії. Також у Фінляндії дозволили Києву використовувати свою зброю за межами української держави. Про те, чи може Захід загалом змінити принципову позицію щодо застосування своїх озброєнь по російській території, в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами експерта, Північноатлантичний альянс максимально дистанціюється від конфлікту в Україні і намагається не підходити близько. Усе для того, щоб блок не втягнули у військове протистояння, і все це не призвело до світової війни.

Також Жданов додав, що саме НАТО не передало Україні жодного патрона, адже Україна отримує озброєння не від НАТО, як організації, а в рамках домовленостей із країнами-союзниками, що входять до Альянсу. Отже, наразі Столтенберг "може говорити все, що завгодно".

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"Якщо говорити про Фінляндію, подивимося, яке озброєння вона нам передасть. Поки Гельсінкі важких озброєнь нам не передавали. Навіть артилерії, якою ми могли б би бити по Російській Федерації", - пояснив експерт.

До того ж, він додав, що удари по Росії західною зброєю - це дуже хороша ідея, до якої Україна дійде згодом, а саме тоді, коли зброя іноземного виробництва, продана або подарована Збройним силам України, буде повністю вважатися її штатним озброєнням.

"Ми зможемо застосовувати її на свій розсуд, ні в кого нічого не питаючи. Так має статися, інакше ця війна ніколи не закінчиться", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Озброєння для України

Як повідомляв Главред, Україна може отримати винищувачі F-16 не раніше липня цього року і поки що лише шість машин із 45 обіцяних союзниками. 12 українських пілотів можуть підготувати до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після десяти місяців навчання в Данії, Великобританії та США, пише New York Times.

Також, опозиційна фракція ХДС/ХСС у Бундестазі планує внести на розгляд проєкт резолюції про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив перший парламентський секретар фракції Торстен Фрай у коментарі Rheinische Post.

До того ж, польські офіцери відкидають можливість відправки своїх військ в Україну. З такою заявою виступив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, якого цитує портал Kresy. "Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку", - заявив чиновник.

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НАТО оборонне озброєння Олег Жданов
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