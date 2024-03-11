"Інакше ця війна не закінчиться": за яких умов Україна зможе бити по РФ

Військовий експерт розповів, коли наша держава зможе завдавати ударів по території Росії за допомогою західної зброї.

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За яких умов Україна зможе бити по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Нещодавно генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна отримає право застосовувати літаки F-16 по території Росії. Також у Фінляндії дозволили Києву використовувати свою зброю за межами української держави. Про те, чи може Захід загалом змінити принципову позицію щодо застосування своїх озброєнь по російській території, в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами експерта, Північноатлантичний альянс максимально дистанціюється від конфлікту в Україні і намагається не підходити близько. Усе для того, щоб блок не втягнули у військове протистояння, і все це не призвело до світової війни.

Також Жданов додав, що саме НАТО не передало Україні жодного патрона, адже Україна отримує озброєння не від НАТО, як організації, а в рамках домовленостей із країнами-союзниками, що входять до Альянсу. Отже, наразі Столтенберг "може говорити все, що завгодно".

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"Якщо говорити про Фінляндію, подивимося, яке озброєння вона нам передасть. Поки Гельсінкі важких озброєнь нам не передавали. Навіть артилерії, якою ми могли б би бити по Російській Федерації", - пояснив експерт.

До того ж, він додав, що удари по Росії західною зброєю - це дуже хороша ідея, до якої Україна дійде згодом, а саме тоді, коли зброя іноземного виробництва, продана або подарована Збройним силам України, буде повністю вважатися її штатним озброєнням.

"Ми зможемо застосовувати її на свій розсуд, ні в кого нічого не питаючи. Так має статися, інакше ця війна ніколи не закінчиться", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Озброєння для України

Як повідомляв Главред, Україна може отримати винищувачі F-16 не раніше липня цього року і поки що лише шість машин із 45 обіцяних союзниками. 12 українських пілотів можуть підготувати до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після десяти місяців навчання в Данії, Великобританії та США, пише New York Times.

Також, опозиційна фракція ХДС/ХСС у Бундестазі планує внести на розгляд проєкт резолюції про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив перший парламентський секретар фракції Торстен Фрай у коментарі Rheinische Post.

До того ж, польські офіцери відкидають можливість відправки своїх військ в Україну. З такою заявою виступив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, якого цитує портал Kresy. "Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку", - заявив чиновник.

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