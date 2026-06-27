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Відбувся новий етап повернення полонених – кого вдалось визволити з Росії

Юрій Берендій
27 червня 2026, 15:00оновлено 27 червня, 16:37
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Лубінець розкрив деталі повернення до України з російського полону сімох цивільних українців.
Відбувся новий етап повернення полонених – кого вдалось визволити з Росії
Повернення полонених 27 червня – кого вдалось визволити з Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Дмитро Лубінець:

  • Україна повернула з полону сімох незаконно утримуваних цивільних
  • Звільнення стало результатом роботи з російською стороною
  • Київ продовжує боротьбу за повернення всіх цивільних і військових

Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала протягом кількох років. Серед звільнених — люди, яких окупанти затримали у 2022 році під час захоплення Маріуполя, Бучанського району, а також частин Харківської, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, звільнені громадяни мають пройти необхідні процедури, а їхні права повинні бути повністю відновлені після пережитого полону.

відео дня

"Це результат моєї прямої гуманітарної роботи з російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Окрема подяка Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють в рамках Коордштабу", — повідомив Дмитро Лубінець.

  • Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних
    Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних
    Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних
    Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних
    Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних
    Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних
    Україна повернула з російської неволі ще сімох цивільних Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Серед тих, хто повернувся, — українці віком від 35 до 66 років. Росіяни затримували їх за різних обставин: одного чоловіка викрали з власного будинку через те, що його сини служать у Збройних силах України, іншого схопили дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.

Окремою історією стало повернення добровольця, який у 2022 році приєднався до підрозділу "Ангели Тайри" в Маріуполі. Тоді ж разом із ним була затримана парамедикиня Тайра, яку Україна змогла повернути раніше.

Лубінець наголосив, що робота над поверненням людей із російського утримання триває, а Україна продовжує домагатися звільнення як цивільних, так і військових.

"Україна не припинить боротьбу за повернення кожного і кожної. Цивільних і військових. Тих, кого незаконно затримали у 2014 році, і тих, кого Росія позбавила свободи після початку повномасштабного вторгнення", — зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Дивіться відео повернення з російського полону:

Відбувся новий етап повернення полонених – кого вдалось визволити з Росії
/ Скріншот

За словами омбудсмана, кожне звільнення має значення не лише як результат переговорів, а і як можливість для людей знову повернутися до нормального життя після років ізоляції.

"Кожне таке повернення — це ще одна перемога людяності над безправ'ям. І як Омбудсман України я продовжу робити все можливе, щоб українці поверталися додому", — сказав Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, у результаті якого додому повернулися 160 українських захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Відомо, що вони перебували в російському полоні з 2022 року. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони потрапили в полон у різних регіонах, зокрема на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, а також у Київській, Чернігівській і Сумській областях. Серед них є й оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

Також повідомлялось, що 5 червня в межах іншого обміну додому повернули 185 українських військових і одного цивільного. Тоді вдалося звільнити рядових, сержантів та офіцерів, які служили у ЗСУ, Національній гвардії та Держприкордонслужбі.

Окремо зазначалось, що Україна готується до наступних етапів обміну полоненими в межах домовленості формату "1000 на 1000".

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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