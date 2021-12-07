Ім'я, вік, хвороби і група крові: у Дніпрі стали видавати спеціальні браслети з QR-кодом

Спеціальні рятувальні браслети мають намір видавати людям з епілепсією, серцево-судинними захворюваннями і психічними розладами.
У Дніпрі літнім і хворим людям почали видавати QR-браслети, в яких містяться особисті дані людини для надання допомоги. Йдеться про ім'я, вік, хронічні захворювання, групу крові, алергічних реакціях і даних довіреної особи. Спеціальний код за допомогою камери на телефоні зможуть відсканувати медики або ж випадкові перехожі у разі, коли людина може відчути себе погано.
Як повідомляє ТСН, QR-браслет, у який внесуть особисті дані людини, можна буде отримати в територіальних центрах соціального захисту. Його роздадуть безкоштовно всім бажаючим.
Роздали вже 600 таких браслетів. Втім, за оцінками соціальних служб і закладів охорони здоров'я, тільки у Дніпрі браслети потребують 15 тисяч осіб. В першу чергу, це люди, які страждають на епілепсію, серцево-судинними захворювання і психічні розлади.
Код на QR-браслеті можуть зчитувати медичні працівники або навіть випадкові перехожі за допомогою камери на смартфоні у тому випадку, якщо людині стане погано.
Нагадаємо, в Україні в обов'язковому порядку будуть скануватимуть COVID-сертифікати. Представники закладів на вході повинні перевіряти такі документи за допомогою смартфона і застосунка Дія. За умови недотримання цієї процедури власникам закладів загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
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