Чи має Росія потенціал для просування на фронті: названо 5 головних факторів

РФ намагається відволікти наших партнерів від війни в Україні.

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Просування РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Головне з заяви аналітика:

Ситуація на фронті залежить від підтримки стратегічних партнерів

Осіння погода вплине на перебіг подій на полі бою

Українське суспільство має бути об’єднаним

Потенціал просування російських військ і подальший розвиток подій на фронті залежатимуть від кількох аспектів. Про це заявив військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Правое дело" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, перший і основний фактор - це зовнішньополітичний.

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"На жаль, Сили оборони України на 80% залежні від поставок з боку стратегічних партнерів. Йдеться про засоби ураження, артилерійські снаряди, бронетехніку. Якщо по завершенню президентських виборів у Сполучених Штатах буде збережено певний рівень військово-технічної підтримки, у нас будуть позитивні моменти в рамках протидії російським агресорам. Але якщо в питанні постачання озброєнь будуть негативні зміни, на Сили оборони чекає дуже серйозний виклик", - наголосив він.

Снєгирьов додає, що Росія намагається відволікти наших партнерів від війни в Україні. Останні події на Корейському півострові, візит міністра оборони РФ Бєлоусова до Китаю, загострення на Близькому Сході - все це свідчить про те, що Росія використовує тактику створення одночасно кількох зон напруження саме з метою відволікання уваги наших стратегічних партнерів.

"Кремль намагається відволікти Сполучені Штати від російсько-української війни питанням допомоги партнерам поза НАТО: Ізраїлю, Тайваню та Демократичній Кореї. Таку тактику росіяни використовуватимуть і надалі. Активізація хуситів у Червоному морі також відбувається за підтримки російських спецслужб. До того ж росіяни намагатимуться впливати на вибори в європейських країнах. Загалом політичний чинник відіграватиме досить серйозну роль у спроможності Сил оборони протистояти російській навалі", - впевнений військовий аналітик.

За його словами, другий, але не менш важливий фактор - внутрішньополітичний.

"Якщо не буде враховано досвід боїв за Авдіївку та Вугледар, де мали місце незрозумілий характер ротації особового складу та інформаційно-медійний супровід, що проявився у вигляді недолугих заяв деяких народних депутатів, то ми знову наступимо на ті самі граблі", - підкреслює Снєгирьов.

Він додає, що також важливими є погодні умови.

"Осіння погода суттєво вплине на ситуацію: виникнуть проблеми з передислокацією військ і бронетехніки. У таких умовах буде складно застосувати колісно-гусеничну техніку. Але найголовніше, що така погода вплине на активність FPV-дронів, завдяки яким у нас є головна перевага в так званому малому повітрі. Ця проблема може погіршити можливості протидії ворогу", - вважає аналітик.

Снєгирьов продовжив, що останні два фактори – це мобілізація та єдність українського суспільства.

"Це головний момент. Є певна тенденція до штучного розколювання людей через певні питання, що грає не на користь об'єднання українського суспільства", - підсумував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ нещодавно повернули свої тактичні позиції на території Донецької області, включаючи райони поблизу Торецька та Покровська.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Силам оборони України ймовірно доведеться залишити Селидове. Наразі там існує лише одна лінія постачання, яка прострілюється вогневими засобами противника.

Крім того, українські військові та ворожі сили нещодавно просунулися на Курщині в районі головного українського плацдарму. Зокрема, згідно з геолокаційними кадрами від 22 жовтня, ЗСУ пройшли на південний схід від Коренево до південного Зеленого Шляху.

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