67% українців переконані, що РФ видихається, а Україна переможе - опитування

67% українців вважають, що Росія вичерпує свої ресурси у війні проти України, а для Києва реально здобути перемогу, кажуть соціологи.

РФ видихається, а Україна переможе: результати опитування / колаж фото УНІАН

67% українців вважають, що країна-агресор, Росія, вичерпує свої ресурси у війні проти України. А українці, в свою чергу, цілком можуть здобути перемогу в недалекому майбутньому (за умови підтримки західних партнерів). Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

22% опитаних вірять у значний запас ресурсів у російських окупантів і тривале виснажливе протистояння з неясним фіналом. Ще 11% респондентів не змогли відповісти на питання.

При цьому, навіть серед тих, хто налаштований песимістично щодо підсумків війни, 75% виступають проти територіальних поступок РФ в обмін на мир.

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У регіональному розрізі картина не змінюється − у всіх регіонах України переважна більшість населення вважає, що Росія вичерпує ресурси, а Україна переможе у війні. І даний показник серед жителів півдня і Сходу України, які найбільш сильно зараз страждають від боїв україно-російської війни, тримається на рівні 64%.

Нагадаємо, раніше опитування громадян України, які живуть і працюють в Польщі, проведеному аналітичним центром Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal показав - найпотужніший аргумент, який спонукає українців повернутися додому після закінчення війни - бажання возз'єднатися з родиною.

Гідні умови праці, заробітної плати та гідна пенсія — друга за важливістю умова повернення (18% респондентів).

Гарантії настання нової війни в перспективі найближчих десятиліть, а також зброя, яка дозволить захистити країну в разі конфліктів — важлива для повернення 10% українців.

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