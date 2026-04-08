Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

Аналітик пояснив, чому прямий тиск США щодо Донбасу ризикує викликати політичну критику.

Як Трамп маневрує між Іраном, Росією та НАТО у зовнішній політиці



Зеленський допустив можливе припинення постачання американської зброї Україні

США неодноразово ставили питання про вихід України з Донбасу

Трамп прагне використовувати зовнішню політику для передвиборчого тиску

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливе припинення постачання американської зброї, що викликало серйозні дискусії щодо майбутнього безпекової підтримки країни.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв’ю Главреду пояснив, які наслідки це може мати для України та яку роль у цьому відіграють США.

Ризики тиску на Україну

За словами Жовтенка, прямий тиск на Україну з вимогою виходу з Донбасу для нинішньої адміністрації США надто ризикований політично.

"Такий крок одразу викличе критику, адже його можуть звинуватити у допомозі Кремлю", — зазначив експерт.

Балансування Трампа

Він додав, що Дональд Трамп намагається балансувати між різними напрямами: з одного боку, закрити ситуацію в Ірані і перекласти відповідальність на європейців, з іншого — використовувати зовнішньополітичні питання для політичного тиску та передвиборчої риторики.

"Коли Трамп вирішить іранський трек, фокус уваги знову може зміститися на його дії щодо України. Тому зараз він зацікавлений діяти швидко, особливо перед початком активної передвиборчої кампанії", — пояснив Жовтенко.

Роль Росії

Експерт також попередив, що Росія може намагатися використати ситуацію для тиску через Іран, а успіх Трампа у балансуванні між НАТО, Росією та європейськими партнерами буде ключовим для зовнішньополітичних сценаріїв.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пригрозив зупинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейські країни долучитися до захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім того, президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику попередньої адміністрації щодо України та заявив, що Вашингтон більше не надає безоплатну військову допомогу. Натомість, за його словами, США продають боєприпаси, за які платить ЄС. Про це американський лідер сказав під час звернення до нації.

Нагадаємо, що США розглядають територіальні поступки як варіант завершення війни, однак Україна на це не погоджується. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не готовий "платити" територіями за мир, адже не є агресором.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

