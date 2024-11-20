Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

Керівники структурних підрозділів Сил логістики ЗСУ організували схему з розкрадання коштів на закупівлі запчастин до літаків.

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Керівників підрозділів Сил логістики ЗСУ підозрюють у розкрадання коштів / Колаж: Главред, фото: СБУ

Двох керівників структурних підрозділів Сил логістики ЗСУ підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Вони "переплатили" 27,3 мільйонів гривень на закупівлі запчастин до українських бойових літаків. Їм повідомили про підозру. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Керівники підрозділів зловживали службовим становищем на користь представників двох приватних товариств. Вони забезпечили їхню перемогу у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

"За сприяння посадовців на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби. Натомість більш вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували", – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок укладання невигідних контрактів було переплачено 27,3 мільйонів гривень.

Керівників підрозділів Сил логістики ЗСУ підозрюють у розкрадання коштів / фото: НАБУ

Служба безпеки України зазначає, що керівникам вже повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Затримання посадовців МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

Крім того, ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.

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