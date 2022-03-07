У бою з російськими загарбниками загинув колишній нардеп

Марченко / facebook.com/oleh.tyahnybok

У місті Пуща-Водиця (Київська область) у бою з російськими окупантами загинув народний депутат України VIII скликання від партії "Свобода" Олександр Марченко. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook лідер даної політсили Олег Тягнибок.

"У бою з окупантами в Пущі-Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Вічна пам'ять і слава Герою! Смерть ворогам! Помстимося!"- написав він.читайте такожОкупанти не забирають тіла загиблих: Укрзалізниця відкликала 20 вагонів для транспортування

Нагадаємо, раніше в Ірпені під обстрілами окупантів загинув відомий український актор і телеведучий Павло Лі.

Як повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц, загиблому було 33 роки.

Павло Лі народився в Криму. Багато знімався в кіно (зокрема, в легендарній комедії "Штольня") і рекламі, був актором дубляжу, брав участь в музичних шоу талантів, в тому числі в "Фабриці зірок-3".