"Хотів повернути Януковича у владу": скандального суддю звільнили з ОАСК

Павло Вовк через ДБР намагався чинити тиск допитами та кримінальними провадженнями.

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Скандального суддю Вовка звільнили з Окружного адмінсуду / колаж: Главред, фото: Павло Вовк / Facebook

Ви дізнаєтеся:

За що саме звільнили Павла Вовка

У чому звинувачують колишнього суддю

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голову раніше ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка за вчинення дисциплінарного проступку. Про це повідомила ВРП у вівторок, 18 березня.

"Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла В'ячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначено, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати ВРП, яка вирішила притягнути суддю ОАСК Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади.

"Інтерфакс-Україна" уточнює, що під дисциплінарним стягненням маються на увазі зафіксовані на плівках НАБУ 2019 року факти позапроцесуального впливу Вовка на суддів і членів ВРП. Як повідомило агентству джерело у ВРП, йдеться про ухилення від дисциплінарних стягнень, спробу встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККСУ).

Також, за інформацією джерела, Вовк через ДБР намагався чинити тиск допитами і кримінальними провадженнями.

"Крім того, йдеться про організацію фіктивного замінування ВРП, тиск на суддю Федорчука О.Б., організацію подачі фіктивних скарг на суддю до ВРП і ВККС", - додав співрозмовник.

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18 березня після ранкової атаки російських дронів у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА.

В одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Зараз триває розшук стрільців.

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області. Також ворог застосував 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

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Хто такий Павло Вовк Павло Вовк народився 1978 року. Вовк очолював Окружний адміністративний суд Києва з 2015 року. За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомим такими скандальними рішеннями щодо відсторонення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, протиправності дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" і так далі. У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як "невідкладний" законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, але парламент тривалий час його не ухвалював. У грудні 2022 року депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали в цілому ліквідацію цього суду. В Окружному адмінсуді Києва заявили, що це рішення не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу. Представники суду стверджували, що їхню роботу намагаються "зупинити політично вмотивованим рішенням". Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює Павла Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду Києва у створенні в суді "злочинної організації з метою захоплення державної влади". За даними проєкту "Схеми", 2022 року Окружний адміністративний суд Києва на чолі з Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольної Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України. США у грудні 2022 року запровадили санкції проти Павла Вовка.

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