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"Усі рішення ухвалені": Кулеба зробив важливу заяву про появу F-16 в Україні

Юлія Закрепа
6 грудня 2023, 08:05
Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії.
'Усі рішення ухвалені': Кулеба зробив важливу заяву про появу F-16 в Україні
Коли в Україні з'явиться винищувач F-16 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про ухвалення всіх політичних рішень, які дозволять українським військовим отримати винищувачі F-16.

На спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві він заявив, що залишилося вирішити технічні моменти з підготовки українських пілотів, техніків та інфраструктури.

"Сьогодні продовжується робота Центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії. Допомагають нам у розбудові відповідної інфраструктури. Сьогодні я отримав запевнення про те, що ті зобов'язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16 будуть виконані", - сказав він.

відео дня

Кулеба зазначив, що всі питання щодо літаків F-16 наразі суто технічні, а не політичні.

"Стосовно F-16, по-перше, усі політичні рішення ухвалені. Ми вже у фазі технічної підготовки. Тому, щойно технічна підготовка завершиться пілотів, техніків і інфраструктури в Україні - ці літаки будуть в Україні, будуть захищати наше небо і будуть захищати наших солдатів, які будуть контрнаступати", - відзначив Кулеба.

В свою чергу Слот заявила, що наразі українські пілоти проходять навчання в Румунії. Вона додала, що наразі всі зусилля направлені на те, щоб літаки почали захищати українське небо якомога швидше.

"Коаліція F-16 працює, у тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні", - додав Кулеба.

Передача винищувачів F-16 Україні

Нагадаємо, що стали відомі дати, коли Україна отримає F-16 від Бельгії. Зараз сторонам потрібно почати процес налаштування шляхів поставки боєприпасів, запчастин і техобладнання для F-16.

Черник впевнений, що F-16 повноцінно запрацюють до кінця зими, сюрпризів від росіян не буде. Українські військові зможуть домогтися перелому на фронті, для цього потрібно знищувати все, щоб росіяни не могли поповнювати запаси.

Військовий експерт розповів, за яких умов F-16 серйозно вплинуть на бої. Зараз сторонам потрібно почати процес налаштування шляхів поставки боєприпасів, запчастин і техобладнання для F-16.

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F-16 Дмитро Кулеба
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