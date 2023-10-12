"Хороші результати": Зеленський зібрав Ставку на фоні загострення ситуації на фронті

На засіданні Ставки обговорили ситуацію на фронті, виробництво зброї та техніки, а також ситуацію в Ізраїлі.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні обговорили три ключові питання. Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

Перше питання стосувалось загострення ситуації на фронті на українського контрнаступу.

"Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - зазначив Зеленський.

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Він також зазначив, що влада працює над постійним нарощуванням обсягів українського виробництва зброї та техніки. Президент доручив Мінстратегпрому представити нову програму забезпечення українською зброєю та всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів.

"За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі. Окреме доручення віцепрем’єр-міністру Федорову та міністру оборони Умєрову – максимальна цифровізація постачання для сил оборони. Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", - заявив президент.

На Ставці також обговорили ситуацію на Близькому Сході на фоні нападу на Ізраїль. Українська зовнішня розвідка займається аналізом. Влада працює з партнерами, щоб не допустити ширшої дестабілізації у світі.

Наступ росіян

Раніше стало відомо про те, що РФ перейшла в активний наступ по всьому східному фронту. Ворог також атакує позиції українських військових на Таврійському напрямку.

Також повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

Політолог Андрій Золотарьов заявляв, що РФ піде у великий наступ взимку. Це може статися в разі, якщо США зменшать військову допомогу Україні на тлі виборів, що наближаються. Він зазначив, що в разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися в дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

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