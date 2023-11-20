Холод та дощі сповільнюють бойові дії: в ISW розкрили напрямки з найважчими боями

Погана погода може заважати використанню бронетехніки в західній Запорізькій області.

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Погода заважає просуванню вперед / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода продовжує уповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

В ISW заявили, що російський військовий блогер стверджував, що українські сили продовжують оборону від сильного угруповання росіян поблизу Авдіївки та що ЗСУ зберігають ініціативу на півдні України. Він додав, що заявляти про перемоги росіян передчасно, щоб не створити помилкових уявлень про ситуацію на полі бою.

Інший російський "воєнкор" зазначив, що погана погода заважає використанню бронетехніки в західній Запорізькій області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

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Міністерство оборони Великобританії 18 листопада оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Там додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода.

"Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, що в ISW дали прогноз на зиму, як погіршення погоди вплине на бойові дії. Осінні погодні умови знизять темп російських і українських операцій на полі бою, але не зупинять їх повністю.

Синоптики повідомляють, що в Україну вривається зимова погода. Таке суттєве похолодання буде пов’язане з тим, що в Україну з північного сходу Європи почне надходити холодне морозне повітря.

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