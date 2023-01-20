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Якщо армія Путіна випередить ЗСУ, ситуація може бути небезпечною - генерал Романенко

20 січня 2023, 08:41
Постачання озброєнь Україні в рази менше того, що нам необхідно для боротьби за окуповані землі та виконання завдань цього бойового року.
Ігор Романенко, війна в Україні
ЗСУ не вистачає озброєнь, але є сила духу, мотивація, професіоналізм, сказав Ігор Романенко / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Росія підготувала 300 тисяч військовослужбовців. Чисельність армії РФ упродовж найближчих півтора-двох місяців повинна зрости ще на стільки ж. У будь-який момент вони можуть зірвати свої ж плани та кинути наявні сили в необхідних напрямках. Якщо ЗСУ не підготуються до нового загострення раніше ворога, в України можуть виникнути великі проблеми. Таку думку озвучив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, питання якості російського війська і його забезпеченості – це вже інше питання.

"Якщо вони зможуть це зробити раніше (підготуються до нового загострення, - ред.), ніж ми, то у нас будуть серйозні проблеми. Постачання озброєнь Україні в рази менше того, що нам необхідно для боротьби за окуповані землі та виконання завдань цього бойового року", - сказав Романенко.

Він додав, що у ЗСУ не вистачає озброєнь, але є сила духу, мотивація, професіоналізм.

"У будь-якій ситуації ми будемо відстоювати інтереси свого народу і країни", - резюмував Романенко.

Як повідомляв Главред, за даними The Washington Post, директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та проінформувати його про можливі подальші військові плани країни-агресора Росії на найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що вторгнення в Україну з боку Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Кремль не просто переносить терміни реалізації свого попереднього плану, а й готує абсолютно новий план дій.

Інші новини:

війна в Україні Ігор Романенко новини України війна Росії та України
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