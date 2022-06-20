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ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині: уже відкинули армію РФ з першої лінії оборони

20 червня 2022, 12:47

Російські загарбники зараз намагаються закріпитися уже на другій і третій лініях оборони.

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ЗСУ відтіснили армію РФ з першої лінії оборони на Херсонщині – радник голови ОВА/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області.

Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони. Про це заявив радник голови Херсонської ОВА, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що російські загарбники раніше хизувалися своєю першою лінією оборони і вважали, що вона непохитна.

Також Хлань розповів, що воїни ЗСУ влучними ударами знищили багато складів окупантів у тилу.

"У Новій Каховці тричі поспіль було точне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", – зазначив радник голови Херсонської ОВА.

читайте такожУ найближчі тижні буде звільнено Херсон, далі - Мелітополь - мер ФедоровЗа його словами, ЗСУ на цьому напрямку мають перевагу над ворогом уже упродовж двох тижнів. При цьому українським воїнам також допомагають партизани, які значно активізувалися на окупованій росіянами Херсонщині.

Хлань зазначив, що коли українські військові отримають обіцяне важке озброєння від західних партнерів, тоді можна буде говорити про ще потужніший контрнаступ сил ЗСУ.

Нагадаємо, жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

Раніше в американському Інституту вивчення війни раніше зазначали, що найближчими тижнями контратаки ЗСУ будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні та Запорізькій області.

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