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Зібралися разом на свято: у Дніпрі загинула ціла родина, яка рік не бачилася через війну

17 січня 2023, 22:56
Родина з 7 людей зібралась вдома на свято. Наймолодшій дівчинці було всього 15 років.
погибшие в Днепре
У Дніпрі загинула ціла родина, яка рік не бачилася через війну / Главред, Instagram: arishik_

У Дніпрі під час російського ракетного удару по багатоповерхівці в одній з квартир перебувала ціла родина, яка зібралась разом на свято.

Так, у день трагедії Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський приїхали з Одеси до Дніпра до родичів, яких через війну не бачили цілий рік, розповіла подруга Фігурної Аріна Медведєва.

Крім Марини та Андрія, 14 січня у квартирі зібралися ще п'ять членів родини. Наймолодшій дівчинці Ані було всього 15 років.

"Сьогодні найстрашніший день у моєму житті. Моя сім'я, моя улюблена сестричка Анечка, якій лише 15 років, Марина з Андрієм, які приїхали з Одеси, мої тітка з дядьком – Яна та Сашко, поїхали в гості до бабусі з дідусем на Перемогу. І ракета потрапила прямо в їхній будинок", - повідомила одразу ж після трагедії на своїй сторінці в Instagram сестра 15-річної Ані.

Уже сьогодні, 17 січня, сестра Ані повідомила, що опізнали тіла всіх, крім дядька. Бабусю вдалось врятувати, вона перебуває в реанімації.

"Сьогодні я дізналась те, що боялась дізнатись більше за все. Повідомляю офіційно. Так, вони всі опізнані, крім дядька Ані, Андрія. Вони всі мертві, мені дуже боляче", - написала дівчина.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. В результаті удару російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

Згідно з останніми даними, відомо про 45 загиблих внаслідок ворожої атаки, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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