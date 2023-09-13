СБУ трьома дронами підірвала "виборчу дільницю" окупантів на Запоріжжі

Українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю" російських окупантів у тимчасово окупованому селі Благовіщенка Запорізької області. Внаслідок удару були пошкоджені бюлетені загарбників, які ті звозили на цю "дільницю" упродовж 10 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела у Службі безпеки України. Зазначається, що "дільниця" була атакована трьома безпілотниками.
"Українські дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на "виборчій дільниці" окупантів. Під час незаконних окупантських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені", – розповіло джерело виданню.відео дня
Російські загарбники 10 днів звозили на цю "дільницю" заповнені бюлетені. Ці папери привезли з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка) після проведення там віддаленого "голосування".
Після ранкових ударів ця "дільниця" уже не запрацювала, а бюлетені, які місцевих жителів змушували заповнювати під дулами автоматів, були пошкоджені.
Також джерело видання повідомило, що після вибухів на згаданій "дільниці" так звані "члени" інших виборчих дільниць у цьому районі почали сильно нервувати.
Дивіться відео, як СБУ підірвала "виборчу дільницю" окупантів на Запоріжжі:
Раніше повідомлялося, що дрон підірвав "виборчий штаб" РФ у тимчасово окупованому селі Скельки Василівського району Запорізької області. Два дрони-камікадзе вдарили по одному з "виборчих штабів" російських окупантів, які влаштували псевдовибори на захопленій території Запорізької області. В результаті влаштований окупантами спектакль під назвою "вибори" закінчився там достроково.
Війна в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки. У Генштабі ЗСУ повідомили, що унаслідок активних бойових дій українські захисники досягли часткового успіху в районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі. ЗСУ витісняють загарбників із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.
Також повідомлялося, що ЗСУ просуваються на Донеччині та Запорізькій області. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що ЗСУ мають певні успіхи в районі Кліщіївки на Донеччині та в районі Роботиного в Запорізькій області.
Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, війна може завершитися за одним із 3-х сценаріїв. На закінчення війни в Україні впливають як події на фронті, так і інші фактори, серед яких – ситуація в країні-агресорці Росії та США. Зокрема, Сполучені Штати Америки фактично впливають на хід війни, надаючи Україні зброю для захисту від РФ.
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