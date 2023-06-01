'Хочуть завдати удару несподівано': Ігнат пояснив, чому окупанти гатять 'Іскандерами'

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ пояснив, чому окупанти застосовують "Іскандери" для атак по столиці України.

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Росія "іскандерами" атакувала Київ 1 червня / колаж: Главред, фото: КМВА, АрміяInform

Країна-агресорка Росія атакує Київ ракетами "Іскандер" та хоче завдати удару несподівано, щоб було обмаль часу для того, щоб сховатися в укриттях та не змогла зреагувати ППО.

"А яким ще озброєнням вони можуть настільки швидко та ефективно завдати удару? Були в них спроби завдавати ударів ракетами С-400 саме по Київській області. Противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі", - повідомив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону Єдині новини.

Полковник навів приклад про ситуацію із обстрілами. Він зазначив, якщо летять крилаті ракети з Каспію чи з Чорного моря, то відповідно є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з "Іскандерами" мова йде про лічені хвилини.

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"Противник хоче застати зненацька, щоб наша ППО не змогла зреагувати. Але, як бачимо, спрацювала і цього разу", - вважає він.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетна атака на столицю 1 червня: що відомо

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки росіян на столицю України 1 червня загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста. РФ убила в Києві 3 людей, зокрема і дитину. Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста.

Киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня. Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите. За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

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