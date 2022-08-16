Хоче миру між Україною і РФ: Ердоган несподівано прибуде на зустріч з Зеленським

Зеленський і Ердоган / president.gov.ua

В Україну цього тижня приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як повідомляє турецьке агентство Анадолу, візит Ердогана в Україну, про який вперше стало відомо від прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланований на четвер, 18 липня.

Ердоган прибуде до Львова, де зустрінеться не тільки з Зеленським, але і з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Як розповіли в адміністрації Ердогана, разом із Зеленським турецький лідер хоче поговорити про всі аспекти відносин між Києвом і Анкарою. А в ході тристороннього саміту планується обговорення війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Під час зустрічі будуть обговорюватися кроки, які можна зробити для припинення війни дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки", - додали в адміністрації Ердогана.

Зустріч Ердогана з Путіним

Нагадаємо, раніше Путін намагався умовити Ердогана побудувати в Росії завод з виготовлення безпілотників "Байрактар". Він запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar з виробництва ефективних ударних безпілотників. Але спроби так і не увінчалися успіхом.

Крім того, РФ також вивчає можливість підключити Ердогана до мирних переговорів з Україною в якості посередника. Анкара давно наполягала на такій ролі, але Москва не відчувала оптимізму з приводу ідеї. Але після укладення "зернової угоди" позиція Кремля могла змінитися.

До того ж Путін намагався умовити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу. Згідно з даними, Москва просить, щоб Анкара допомогла їй відкрити банківські рахунки, і дозволила покупку частки в нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах Туреччини. Путіну це потрібно для приховування російського походження нафти. Втім, стверджує видання, не факт, що турецька держава піде назустріч Кремлю з цих питань.

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