Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана

Українська делегація нібито "пішла з радарів", заявив Дмитро Пєсков.
У Кремлі заявили про готовність до проведення переговорів з українською стороною за пропозицією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив українську делегацію в припиненні переговорів, повідомляє РІА Новості.
Разом з тим він не підтвердив готовність Володимира Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським.
При цьому прес-секретар Путіна заявив про те, що українська делегація нібито "пішла з радарів".
"Але ви знаєте, що українська делегація переговірників, що називається, "пішла з радарів". У цьому плані зараз ніякого переговорного процесу немає", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Туреччині.
Після зустрічі лідерів РФ і Туреччини в Сочі 5 серпня, Ердоган заявив турецьким ЗМІ, що його попередні контакти з президентом держави-агресора Росії "знайшли позитивне відображення на Кавказі, в Сирії і в Україні.
Читайте ще:
- У Путіна передумали: Росія бачить Ердогана посередником у діалозі з Україною – Bloomberg
- Банківські рахунки та експорт нафти: Путін намагається умовити Ердогана допомогти обійти санкції
- Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині