Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана

У Туреччині запропонували провести переговори України з РФ/ скріншот, УНІАН

У Кремлі заявили про готовність до проведення переговорів з українською стороною за пропозицією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив українську делегацію в припиненні переговорів, повідомляє РІА Новості.

Разом з тим він не підтвердив готовність Володимира Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським.

При цьому прес-секретар Путіна заявив про те, що українська делегація нібито "пішла з радарів".

"Але ви знаєте, що українська делегація переговірників, що називається, "пішла з радарів". У цьому плані зараз ніякого переговорного процесу немає", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Туреччині.

Після зустрічі лідерів РФ і Туреччини в Сочі 5 серпня, Ердоган заявив турецьким ЗМІ, що його попередні контакти з президентом держави-агресора Росії "знайшли позитивне відображення на Кавказі, в Сирії і в Україні.

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