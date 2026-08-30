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Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря

Анна Косик
30 серпня 2026, 09:05
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Дослідники пояснили, що впливає на збурення магнітного поля та коли ситуація стабілізується.
Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря
Прогноз магнітних бур 30 серпня - 1 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якої сили сьогодні буде магнітна буря
  • Коли геомагнітний шторм закінчиться

З 29 серпня Земля знаходиться під впливом дотичного удару від двох корональних дір на Сонці. Через це, як повідомили у Британській геологічній службі, триває магнітна буря рівня G1.

До кінця доби 30 серпня магнітна буря може атакувати Землю. Але дослідники зауважили, що геомагнітний шторм не буде довготривалим. Вже завтра, 31 серпня, очікується стабілізація геомагнітної ситуації.

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Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря
Магнітні бурі 30-31 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 3,7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Однак сонячний спалах С3 відповідає жовтому рівню.

Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на жовтому рівні. Завтра, 31 серпня, К-індекс знизиться до 2, а 1 вересня буде на рівні 1,7.

Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря
Геомагнітна активність 30 серпня - 1 вересня / фото: скріншот

Вплив магнітних бур на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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