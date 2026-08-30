Партизани зірвали постачання російських військ під Куп'янськом – деталі

У "АТЕШ" заявили, що пошкодження елементів залізничної інфраструктури спричинило затримку руху поїздів.

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Партизани перервали постачання російських військ під Куп'янськом / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

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Військові РФ планували переправити на Куп'янський напрямок черговий вантаж

Колишній військовослужбовець РФ перейшов на бік "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомили про диверсію на залізничній лінії в Бєлгородській області. За їхніми даними, було виведено з ладу дві релейні шафи, які забезпечували роботу залізничної автоматики.

Як стверджують партизани, через цю ділянку російські військові планували переправити на Куп’янський напрямок черговий вантаж із боєприпасами та інженерним обладнанням.

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У "АТЕШ" заявили, що пошкодження елементів залізничної інфраструктури призвело до збоїв у роботі автоматики та затримало рух поїздів. У результаті заплановане відправлення військового ешелону нібито довелося відкласти.

За інформацією руху, вантаж призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку, підрозділи яких діють на фронті.

Таким чином, замість своєчасної доставки необхідного майна російські підрозділи зіткнулися із затримкою постачання. Для відновлення логістики окупантам, як стверджують представники "АТЕШ", довелося оперативно коригувати маршрути доставки.

У партизанському русі також розповіли про одного з учасників операції. За їхніми словами, ним став колишній військовослужбовець Збройних сил РФ, який залишив службу і згодом приєднався до "АТЕШ".

"Він вирішив не бути частиною військової машини і тепер допомагає тим, хто протистоїть путінському режиму. Вони готують насильницьку мобілізацію в Росії, і їх потрібно зупинити", - заявили представники руху.

Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

"Главред" писав, що, за словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту під відкритим небом.

Удари вглиб РФ - останні новини

У ніч на 30 серпня в Росії пролунали вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, зокрема Ленінградську. У місті Кириші місцеві мешканці повідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зазначили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 29 серпня Ростовську область масово атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі електроніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксая, де після вибуху загорівся корабель.

Раніше, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що бійці "Альфи" СБУ вразили ракетоносець ТУ-95МС в Енгельсі. Саме такі літаки Росії завдають ударів по Україні.

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Про джерело: рух "Атеш" "Атеш" - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року в результаті російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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